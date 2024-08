Iagro e PRF realizam Operação Agro-Seguro que combate crimes ambientais em MS

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizaram uma operação de combate a crimes ambientais no Mato Grosso do Sul. De 22 a 25 de julho, dez policiais rodoviários federais e dez agentes da Iagro participaram da Operação Agro-Seguro, com nivelamentos teóricos e práticos sobre transporte de animais, equipamentos e materiais agrícolas e transporte de madeira e alimentos.

Em Campo Grande e Terenos foram realizados comandos de fiscalização, quando o efetivo flagrou diversos crimes ambientais, como descarte irregular de lixo às margens da rodovia, emissão de poluentes de veículos e transporte ilegal de madeira.

Foram feitas também ocorrências em parceria com o Iagro, referentes ao transporte de animais sem Guia de Trânsito Animal (GTA) – documento que atesta a saúde do animal – e transporte de maquinários agrícolas sem atestado de desinfecção – documento que atesta que o maquinário foi desinfectado, reduzindo os riscos de transportar pragas entre lavouras.

“A Iagro atuou de forma conjunta com a PRF nesta operação que visa combater os crimes ambientais. Nossa meta foi garantir o status sanitário dos produtos de origem animal e vegetal, coibir transporte irregular e infrações e garantir a procedência dos alimentos dando mais seguridade ao que chega a mesa da população”, destacou o presidente da Iagro, Daniel Ingold.

Essa fiscalização visa garantir que não sejam disseminadas doenças ou pragas entre animais/rebanhos ou colheitas, o que poderia acarretar prejuízos econômicos aos agricultores – como perda de colheitas – abates sanitários e barreiras nas exportações. Além disso, essa fiscalização visa garantir a chegada de alimentos sadios e com procedência regular às mesas dos consumidores.