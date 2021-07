A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS), órgão vinculado a Semagro, está realizando uma ação conjunta com entidades parceiras, para conscientizar os pequenos produtores de Mato Grosso do Sul sobre a destinação correta de embalagens e sobras de agrotóxicos.

Na segunda-feira (29), fiscais estaduais agropecuários da Iagro se reuniram virtualmente com representantes da Andav (Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários) e do Inpev (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) juntamente com nove responsáveis técnicos de centrais de recolhimentos de sobras e embalagens de agrotóxicos.

Os parceiros estruturaram ações conjuntas para a destinação correta desses materiais no estado do MS, principalmente entre os pequenos produtores para incentivo à devolução no prazo legal de doze meses, após a compra. A Iagro se comprometeu em mapear o quantitativo e a destinação dos produtos agrotóxicos consumidos nos cultivos agrícolas no Estado, até a safra 2019/2020.

Os participantes destacaram que entre as dificuldades da destinação correta está a entrega de embalagens sem a tríplice lavagem, o que aumenta o tempo de entrega junto as centrais e concentra os pedidos de agendamentos para entrega na entressafra. A tríplice lavagem é uma operação de responsabilidade dos produtores rurais.

A Iagro vai intensificar as ações de educação sanitária para conscientização dos produtores rurais, porém a gerente de inspeção e defesa sanitária vegetal, Glaucy da C. Ortiz, alerta os produtores sobre a responsabilidade sobre a correta destinação das embalagens e as sanções previstas para quem descumprir.

“O produtor pode ser penalizado por descumprir sua obrigação de realizar a tríplice lavagem e inutilização de embalagens de agrotóxicos ou não efetuar a destinação correta de sobras e embalagens vazias de agrotóxicos. A multa varia de 20 a 200 UFERMS, sem prejuízo de responder civil e criminalmente por quaisquer dos prejuízos que possam causar a saúde do trabalhador e ao ambiente”, explica Glaucy.

Conforme deliberado na reunião, a Andav será responsável pela sensibilização da rede de distribuição e o acompanhamento junto ao cliente para a correta destinação de sobras e embalagens de agrotóxicos.

Por sua vez, o Inpev promoverá em parceria com associações e revendas, sete operações de coletas itinerantes em 2021, que devem ocorrer nos municípios de Miranda (abril), Nova Andradina (abril), Paranaíba (junho), Ponta Porã (Assentamento Itamaraty) (junho), Bonito (julho), Inocência (julho) e Coxim (setembro) ,para atendimento de pequenos produtores rurais.