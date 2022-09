Alinhada às bandeiras do Presidente Bolsonaro, a candidata a deputada estadual Iara Diniz tem como principais objetivos o combate à corrupção, redução de impostos, transparência na gestão pública e apoio ao desenvolvimento econômico e geração de empregos, assim como o Capitão Contar, deputado mais votado da história de Mato Grosso do Sul e que agora concorre ao governo do Estado.

Empresária, mãe, esposa e uma cidadã atuante, Iara Diniz já integrou diretorias de entidades empresariais e sempre esteve à frente de grandes projetos e iniciativas que levaram o nome de Mato Grosso do Sul ao cenário nacional. Iara quer manter o legado do seu marido, Capitão Contar, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para garantir que seu trabalho tenha continuidade.

“Capitão Contar, é o deputado que mais combate a corrupção, que mais defende a transparência na gestão pública e tem sido um grande defensor da nossa população. Esse trabalho tem que continuar. Eu acompanhei de perto a sua trajetória, e estive na batalha no dia a dia e posso ser a garantia de que essa luta continue, com o Capitão Contar no Governo e Bolsonaro reeleito”, finaliza a candidata a deputada estadual Iara Diniz.