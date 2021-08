O IBAMA apreendeu na quarta-feira (4) 32 Kg de agrotóxicos ilegais em Campinas (SP). A ação contou com o apoio da Polícia Federal, Guarda Civil Municipal de Campinas (SP) resultando na apreensão dos agrotóxicos ilegais. Foram apreendidos 7 tipos de produtos com 6 formulações diferentes que seriam utilizados em culturas de tomate, pepino, abobrinha, entre outros. Os responsáveis pela carga foram conduzidos à delegacia da PF na região para adoção de medidas no âmbito criminal.

O IBAMA aplicou uma multa no valor de R$ 20,5 mil por transporte de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas.

As investigações seguirão com objetivo de identificar as rotas de contrabando e outros consumidores. A importação de agrotóxicos é regulamentada pela Lei nº 7.802 de 11/07/1989 e pelo Decreto Federal nº 4.074/2002. Os registros precisam ser feitos no Ibama, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).