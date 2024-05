IBAMA recebe a visita da Delegação da Guatemala

Delegação da Guatemala visita o IBAMA para conhecer a atuação da autarquia e, em particular, o trabalho do Prevfogo. Eles foram recebidos pelo chefe de Gabinete da Presidência do IBAMA, Govinda Terra, e servidores da autarquia.

Govinda fez uma apresentação sobre o IBAMA, a missão do Instituto e suas atividades como principal autoridade federal em defesa do meio ambiente.

O chefe de Gabinete destacou as diversas áreas de atuação da autarquia, enfatizando o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, a garantia à existência das áreas indígenas e proteção aos animais silvestres. Lembrou, ainda, o trabalho solidário dos servidores ao lado de outras instituições, como no caso da atual tragédia climática no Rio Grande do Sul.