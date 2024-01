IBGE abre vagas temporárias para agente de pesquisas e mapeamento em MS

O IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatísticas) lançou, na última segunda-feira (8), um edital com 43 vagas para contratação temporária de APM (Agente de Pesquisas e Mapeamento) de nível médio. Há vagas para municípios de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Entre as atribuições do cargo está a de visitar domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados para pesquisas de natureza estatística.

No caso de Mato Grosso do Sul, há duas vagas para Naviraí, a 364 km de Campo Grande. A remuneração é de R$ 1.512,38 acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 658,00. Os contratados também farão jus ao auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.

A carga horária prevista é de 40 horas semanais para o contrato de um ano, que pode ser prorrogado desde que não exceda três anos.

O Edital com todos os detalhes do processo seletivo foi publicado no DOU (Diário Oficial da União).

Como se inscrever?

As inscrições no processo seletivo devem ser feitas presencialmente nos postos do IBGE até a próxima sexta-feira (12).

No caso de Mato Grosso do Sul, os interessados podem se dirigir até a Rua dos Jardins, 635/ sala 101 – 1º andar, Centro, Naviraí.

