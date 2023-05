IBGE: Com novo recorde para o período, volume de carne de frango inspecionada aumentou quase 6,5% no 1º trimestre de 2023

Os dados preliminares divulgados ontem (11) pelo IBGE apontam que enquanto o número de cabeças de frango abatidas sob inspeção no primeiro trimestre de 2023 aumentou 4,80% sobre idêntico período do ano anterior, a carne delas decorrente registrou incremento de 6,44%, atingindo volume – pouco mais de 3,427 milhões de toneladas – que corresponde a novo recorde trimestral.

A diferença no aumento, de 1,64 ponto percentual entre número de cabeças e produção de carne, decorre do incremento no peso médio, que também atingiu novo recorde e alcançou 2,142 kg/cabeça, 1,5% a mais que o registrado no primeiro trimestre do ano passado.

Interessante notar que, sob esse aspecto, os ganhos de produtividade têm sido constantes. Assim, embora no primeiro e segundo trimestres de 2022 tenha ocorrido retrocesso no número de cabeças abatidas, a produção de carne continuou registrando evolução positiva.

Mesmo tais resultados sendo preliminares, já se pode considerar que nos últimos 12 meses o número de cabeças de frango abatidas em estabelecimentos sob inspeção (federal, estadual ou municipal) aumentou pouco acima de 1,5%, propiciando um volume de carne (cerca de 13,080 milhões de toneladas) mais de 3% superior. Tal volume corresponde a 90% do total produzido no Brasil em 2023 – 14,524 milhões de toneladas, conforme a ABPA.