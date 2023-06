IBGE prevê safra de café do Brasil em 55,4 mi sacas, leve alta na comparação mensal

O instituto elevou sua projeção para a safra deste ano em 0,3% em relação ao relatório anterior do mês passado, apontando rendimentos agrícolas ligeiramente maiores.

O IBGE espera uma produção de café arábica em 38,5 milhões de sacas em 2023, 13,4% a mais que na temporada passada. E vê a produção de café robusta em 16,9 milhões de sacas, 8,1% a menos que em 2022.

A projeção do IBGE está no piso das estimativas de mercado, assim como as estimativas da outra agência governamental que faz previsões, a Conab.

Previsões privadas, assim como a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), apontam para uma safra bem mais alta, em torno de 65 milhões de sacas.