ICASA e Sindicarne capacitam técnicos e produtores rurais em educação ambiental

O programa tem como objeto de estudo a sustentabilidade ambiental e a legislação vigente no agronegócio catarinense, priorizando a capacitação e o apoio técnico em projetos de licenciamento ambiental para atividade de suinocultura. A iniciativa foi idealizada junto ao SINDICARNE disponibilizado de forma gratuita a todos os interessados.

O público-alvo desses treinamentos é formado por projetistas, incluindo consultores técnicos responsáveis pela elaboração de projetos de licenciamento ambiental, normalmente empresas contratadas pelos produtores. Também participam produtores rurais – especialmente os suinocultores dos sistemas de integração – e os extensionistas rurais, profissionais das agroindústrias que prestam assistência técnica no campo aos produtores rurais.

O conteúdo abordado no treinamento consiste na apresentação e interpretação da Instrução Normativa IN 11 e legislação aplicada à suinocultura; Código Florestal e Código Sanitário Estadual; áreas de conservação, áreas de preservação permanente e reserva legal, gestão e gerenciamento da água.

Outras abordagens são o sistema de coleta e armazenamento de água da chuva, os sistemas de controles ambientais, o balanço de nutrientes para a atividade, o manejo de dejetos e composteira, as tecnologias de destinação de animais mortos e as tecnologias de produção sustentável.

A programação do ICASA prevê 27 eventos neste ano, incluindo estudos de caso exemplares e palestra com duração aproximada de 90 minutos.

No período de janeiro a julho os treinamentos priorizarão os projetistas, extensionistas e alguns grupos de produtores rurais a serem priorizados e convidados pelas agroindústrias. De julho a dezembro de 2023 os treinamentos serão destinados prioritariamente aos produtores rurais. Até o presente momento foram realizados 12 treinamentos, sendo dois para projetistas, cinco para extensionistas e cinco para produtores rurais.

O treinamento é ministrado por analistas ambientais do ICASA com formação em Engenharia Sanitária & Ambiental e em Agronomia.

CONSCIENTIZAÇÃO

O conselheiro executivo Osvaldo Miotto observa que “a participação em capacitações e treinamentos aumenta a conscientização dos produtores e empresários rurais, pois essas atividades estão sempre associadas a situações reais do dia a dia na propriedade”. Preleciona que o maior desafio da produção sustentável de alimentos é “produzir mais ao mesmo tempo em que se preserva o meio ambiente”. Essa busca por uma produção sustentável passa por investimentos em pesquisas, novas tecnologias, uso consciente e racional de agrotóxicos, redução de custos de produção até investimentos como qualificação pessoal e técnica. Cada vez mais a segurança alimentar tem desafiado o agronegócio catarinense associado ao aumento da produção, atendendo o conceito de saúde única.

De acordo com o dirigente do ICASA, o produtor deve entender qual a realidade da sua propriedade e adequar os manejos e as alternativas sustentáveis que se adaptem a cada situação. Mesmo as atitudes e melhorias praticadas na propriedade que podem parecer pequenas, como por exemplo, a proteção e recuperação de áreas de APP, fazem toda a diferença para a continuidade e longevidade das atividades produtivas.