Idams faz doação de livros jurídicos para TCE-MS

O Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) fez na manhã desta segunda-feira (29), a doação de 300 livros para o Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas de MS. A entrega foi realizada pelo presidente do Idams, João Paulo Lacerda, e a vice-presidente, Kátia Silene Sarturi Warde, ao presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, e ao procurador-geral do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Júnior.

Também estavam presentes à entrega o conselheiro Marcio Monteiro, o diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio, o coordenador da Secretaria Executiva da Ouvidoria da Corte de Contas, Álvaro Scriptore Filho, e o chefe de gabinete de conselheiro, Guilherme de Barros.

O presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda, explicou que são obras novas e atualizadas de direito público de vários autores brasileiros. “Desde 2018, fazemos doações de livros à órgãos públicos e entidades privadas. Hoje, aqui, consolidamos a parceria existente entre o IDAMS e o TCE-MS”.

O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Filho, destacou a riqueza do acervo. “Esses títulos de grandes autores do direito administrativo, público e constitucional representam uma grande colaboração para qualquer órgão público, sobretudo para o TCE que atua nessa área. Para o MPC e TCE essa doação significa uma grande parcela de colaboração”.

A iniciativa do IDAMS foi enaltecida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos. “O Instituto presenteia o TCE com história e cultura inigualável. Nós precisamos sempre buscar aprender e não há outro caminho senão pelos livros”.

IDAMS

O IDAMS foi fundado em 29 de janeiro de 2018, que visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional. Na qualidade de instituto independente, de caráter científico e cultural, são objetivos e finalidades primordiais do Instituto promover e estimular o estudo do Direito Administrativo, em todos os seus campos, propiciando a difusão do mesmo; debater, promover e estimular o estudo e a pesquisa no âmbito do Direito Administrativo e suas especializações; e propor a adaptação das leis à evolução doutrinária, bem como elaborar projetos de leis visando às reformas necessárias a uma mais rápida, eficaz e econômica administração da Justiça.