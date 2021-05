Foi identificado como Lindomar Coelho Paião, de 42 anos, o ‘Tiunai’, o homem encontrado morto no último domingo (16), em um córrego nas Moreninhas. A vítima estava com as calças abaixadas.

Segundo o registro policial, um grupo de banhistas foi até o córrego Lageado, que fica atrás de uma propriedade rural, quando encontrou Lindomar já sem vida. O corpo estava em avançado estado de decomposição e as equipes policiais foram acionadas por volta das 20 horas.

Só na noite de segunda-feira (17) a família de Lindomar fez o reconhecimento da vítima. O cunhado relatou que ele era dependente químico e que não tinha paradeiro, sendo que de vez em quando aparecia na casa de algum familiar. Além disso, ele estaria desaparecido há aproximadamente 10 dias.

Lindomar tinha passagens pela polícia por furto qualificado, crime pelo qual chegou a ser condenado em 2014.