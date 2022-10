Identificado o corpo carbonizado e com as mãos algemadas na Rua Marques de Herval no Nova Lima em Campo Grande. Trata-se de Mikael Douglas Sobrinho, de 25 anos. O cadáver estava metade na calçada e o trono na rua. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido durante Tribunal do Crime do PCC . Pois na rua havia marcas de sangue indicando que Mikael foi executado em outro local e depois desovado.