Identificado traficante morto pela polícia no Jardim Noroeste

O Traficante Juliano Jarson é morto ao trocar tiros com a polícia na Rua Piraputanga no Jardim Noroeste em Campo Grande. Ele foi flagrado juntamente com um piloto de moto arremessando drogas no presídio. O piloto de moto se evadiu do local ao perceber a presença da polícia.

O garupa correu se abrigou atrás de um carro e disparou contra os policiais. No revide o criminoso foi alvejado socorrido ao UPA Tiradentes; mas não resistiu. O revólver calibre .32 utilizado pelo suspeito foi apreendido. O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL.