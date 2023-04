Ídolo do Cruzeiro, Ricardo Goulart se aposenta aos 31 anos: “tem que saber se retirar”

Ricardo Goulart explicou nesta segunda-feira o motivo pelo qual vai se aposentar do futebol aos 31 anos.

“Futebol requer muita dedicação, muita disciplina, saio com um histórico bonito. Foi uma decisão muito bem pensada, com meu estafe, família, agora vamos pensar no futuro”, disse Goulart em entrevista coletiva na sala de imprensa da Arena Fonte Nova, em Salvador, onde seu atual clube, o Bahia, enfrenta nesta segunda-feira o Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro.

“Sempre fui um profissional com autocrítica, cheguei no ano passado ao Bahia, este ano fiz a pré-temporada, conseguimos o título baiano. Mas vendo meus jogos, meus números, eu estava me cobrando, na vida tem que saber se retirar. E não foi por falta de dedicação, no último ano da minha carreira me dediquei três vezes mais, mas é preciso ter sabedoria e discernimento”, completou.

Cria do Santo André, de São Paulo, Ricardo Goulart foi um dos grandes nomes do Cruzeiro na conquista do bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Ele foi convocado por Dunga em agosto de 2014 e vestiu a camisa da Seleção Brasileira em uma partida, contra o Equador.

Títulos na China, discreto no Palmeiras

Vendido pelo clube celeste no final de 2015, o atacante teve passagem avassaladora na China e chegou a ser eleito o melhor jogador do país na temporada de estreia, quando ajudou o Guangzhou Evergrande a ficar com o título. Por lá, ele também defendeu o Hebei Fortune.

Em 2019, Ricardo Goulart chegou ao Palmeiras por empréstimo e status de grande contratação, mas não conseguiu deslanchar. Com problemas físicos, ele disputou apenas 12 partidas e marcou quatro gols. Por Santos e Bahia, ele também ficou longe de conseguir repetir as grandes atuações que teve com a camisa do Cruzeiro.

“Não foi repentino, já trabalho com a ideia há algum tempo, pensando em alguns projetos, as coisas têm que ser feitas com um pouco mais de calma, inicio um novo ciclo”, finalizou Goulart.