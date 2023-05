Ídolo do Palmeiras, ex-atacante Evair é homenageado pela Atalanta e faz torcida pulsar

O ex-atacante Evair foi homenageado hoje pela Atalanta, antes do jogo da equipe contra a Juventus, pelo Campeonato Italiano.

Antes da bola rolar, o brasileiro recebeu um cachecol e uma placa no gramado, em homenagem aos serviços prestados pelo clube de Bérgamo, pelo qual atuou entre 1988 e 1991.

Emocionado, o ex-jogador caminhou em direção ao setor norte do Gewiss Stadium, onde ficam as organizadas do clube. Os torcedores então passaram a cantar em uma só voz: “Evair, pule com a Curva”, numa tradução literal.

Evair jogou 76 partidas pela Atalanta, marcando 25 gols. No retorno ao Brasil, assinou com o Palmeiras, clube no qual também se tornou ídolo e conquistou dois Paulistões, dois Brasileiros e uma Libertadores, esta já na segunda passagem dele pelo Alviverde. O ex-centroavante também jogou por Guarani, Yokohama Flugels-JAP, Vasco, Atlético-MG, Portuguesa, São Paulo, Coritiba, Goiás e Figueirense.

O curioso é que o motivo pelo qual Evair se tornou cultuado na Atalanta é semelhante ao que marcou a história dele no Palmeiras. Em 1988, o então atacante marcou o gol que deu a vitória à Atalanta contra a Juventus, a primeira fora de casa contra o rival após 26 anos. E em 1993, Evair foi o autor do gol de pênalti que deu o título paulista ao Palmeiras, contra o Corinthians, triunfo que encerrou um jejum de 17 anos sem títulos do Alviverde.