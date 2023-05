Ídolo do United, Rooney diz que City vai “massacrar” o Real Madrid na Liga dos Campeões

O ex-atacante e atual técnico, Wayne Rooney, afirmou que o Manchester City não apenas vencerá o Real Madrid, mas irá “massacrar” o time espanhol na Liga dos Campeões. Os atuais campeões inglesas enfrentam os merengues nesta terça (9), pela partida de ida da semifinal da competição continental.

A declaração foi feita por Rooney em uma coluna no jornal “The Times”, da Inglaterra.

Também posso estar enganado, claro. Não há time melhor em derrubar argumento que o Madrid do Ancelotti. Mas eu acredito que esse City é tão bom que está em outro patamar. Wayne Rooney, ídolo do Manchester United

Rooney também disse ter a impressão, desde o início da temporada, de que o time de Pep Guardiola está finalmente preparado para conquistar a Europa. E que o futebol demonstrado pelos citizens nos últimos meses, e a forma com que o time chegou ao auge no momento certo, só o fizeram reforçar esta crença.

City e Real Madrid se enfrentaram na mesma fase da Liga dos Campeões no ano passado. Após ganhar na ida em Manchester, por 4 a 3, o City chegou estar vencendo na volta até os 45 do segundo tempo. O brasileiro Rodrygo então marcou dois gols nos acréscimos, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, Benzema, de pênalti, deu ao Real a classificação para a final.