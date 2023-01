Uma idosa de 66 anos e a filha de 21 anos acabaram caindo em um golpe após receber a ligação de um falso delegado da PF (Polícia Federal) de Brasília.

As duas foram orientadas pelo falso delegado a pagar fiança de R$ 1.636,00, em Campo Grande. O suspeito disse que o marido da idosa teria sido preso durante os atos de vandalismo no Congresso Federal.

A mulher relatou que o marido tinha viajado com alguns manifestantes. Segundo o boletim de ocorrência, como a mulher viu na televisão as notícias sobre as prisões, acreditou e transferiu o dinheiro via Pix.

Ela mandou R$ 1,500. O falso delegado pediu o restante do dinheiro, alegando que soltaria o homem. A idosa pediu para filha fazer. A jovem transferiu mais R$ 136 para a conta. Horas depois, elas perceberam que se tratava de um golpe. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.