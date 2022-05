Mulher de 55 anos morreu atropelada em Blumenau, no Vale do Itajaí, na tarde de quinta-feira (26). Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, a mãe da vítima, uma idosa de 79 anos, teria se atrapalhado com os pedais do carro da família e atingido a mulher na frente de uma garagem.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado, mas a vítima já estava sem vida. Ela tinha sinais de traumatismo craniano. A idosa foi levada ao hospital com dores na coluna. A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo. O nome da vítima não foi divulgado. As informações são do G1.