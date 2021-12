Um homem de 21 anos foi preso, nesse final de semana, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande, após estuprar uma idosa de 78 anos. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava dormindo, quando foi acordada de madrugada com um homem em cima dela. Ela se assustou e perguntou quem era, mas o suspeito mandou ela ficar quieta, tapando a boca e apertando seu pescoço. Durante o ato, ele informou que convivia com o vírus do HIV e, mesmo assim, seguiu com o estupro.

Após o abuso, ele abriu a geladeira, comeu e bebeu algumas coisas que estavam no local. A todo momento o suspeito dizia que não era para ela contar para ninguém o que havia ocorrido. Quando ele foi embora, ela procurou um vizinho e denunciou o caso. Ele a levou até uma delegacia e, após buscas, os agentes encontraram o acusado, que foi preso. Em interrogatório, ele confessou os fatos, mas disse não se lembrar dos detalhes, pois estava muito bêbado.