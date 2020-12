CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Idosa é encontrada na noite de segunda-feira (7) morta pela família no município. De acordo com os bombeiros por volta das 20 horas a equipe de resgate foi acionada relatando a respeito do sumiço repentino da tia. No local a equipe precisou arrombar a porta da casa e se depararam com a vítima morta ao lado da cama. O Samu foi acionado e atestou o óbito. O caso segue em investigação.