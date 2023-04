Idosa de 82 anos foi atropelada por uma caminhonete no estacionamento de um supermercado atacadista na Vila Industrial, em Dourados. Ela foi encaminhada pelo SAMU com fratura no braço direito e escoriações no corpo a UPA. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. A polícia analisa as imagens da câmeras de segurança para chegar ao autor.

O caso foi registrado na DEPAC.