Colisão entre Honda Biz e um Gol deixou uma idosa de 62 anos ferida na Rua Índio Neco, em Anastácio. Os bombeiros encaminharam a vítima com escoriações nos membros inferiores, um corte no pé e queixa de dores no membro superior sendo encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana. O motorista do veículo nada sofreu.