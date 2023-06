Idosa inventa sequestro de amiga por vergonha de assumir para a família que caiu em golpe

Durante 1º Prêmio do Alfabetiza MS, governador disse que atrelamento do imposto ao índice escolar é uma forma de incentivo para as cidades

Com o objetivo de incentivar ações para a melhora nos índices na educação, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) anunciou, na tarde desta quarta-feira (28), que 10% dos 25% repassados aos municípios serão atrelados aos resultados apresentados na educação.

Durante o 1º Prêmio do Programa “MS Alfabetiza”, o governador disse que relacionar o desenvolvimento na educação ao quanto será repassado de ICMS é uma forma de fazer com que os entes públicos se comprometam com a qualidade do ensino na cidade.

“Da mesma maneira que em algum momento da nossa história o ICMS ecológico gerou a indução sobre pensar na sustentabilidade ao longo do tempo, a educação também teria que participar”, afirmou Riedel, enfatizando que dar maiores repasses para as cidades que têm melhores desempenhos na educação é uma forma de incentivar esta busca.

O governador deixou claro que sabe que dependendo da situação pode haver municípios que ganhem mais ou menos nessa distribuição, mas entende que isso é um movimento natural.

“Essa mudança de percentual será extremamente importante. Vai gerar perdas, vai gerar ganhos, mas isso é natural de cada município, mas gera esse sentimento de responsabilidade com a educação”, pontuou.

Como a lei n° 214, que regulamenta este repasse, foi aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em agosto de 2022, para colocar em prática basta apenas o decreto governamental, que será publicado no início da semana que vem, de acordo com Riedel.

PRÊMIO ALFABETIZA MS

Como parte do prêmio, as 30 primeiras escolas receberam a quantia de R$ 80 mil que poderão aplicar da forma que acharem mais viável para a melhoria de projetos ou estruturas da instituição. As quatro primeiras colocadas também levaram para casa um notebook.

“Tenho certeza que o dinheiro será bem-vindo nas escolas para melhoria e aplicação, mas, o mais importante é o compromisso de cada um de nos encaminhar para uma melhoria permanente”, destacou Riedel.

Na cerimônia de entrega do prêmio, o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, aproveitou para pontuar que para ele a educação precisa ser uma prioridade independente de partido político ou se os alunos são de escolas estaduais ou municipais.

Não importa se o uniforme é branco, azul, amarelo ou vermelho. O que importa é a criança ser alfabetizada.”, disse.

E completou: todas as escolas estão na mira para melhorar. Para aquelas com desempenho mais baixo, não vejam com demérito porque o Estado cresce quando todas as escolas crescem juntos. Ficamos felizes com a representatividade de ter uma escola indígena e do campo como a primeira colocada”, afirmou.

Ao todo foram distribuídos R$ 3,6 milhões em prêmios, sendo que as 30 melhores escolas receberam R$ 80 mil cada uma. Já para as 30 que apresentaram baixo desempenho receberam R$ 40 mil como forma de incentivo para melhoria dos índices, somando um total de R$ 1,2 milhões.

ESCOLAS PREMIADAS

A primeira colocada foi a Escola Municipal Gabriel Laureano, de Nioaque. O secretário de Educação da cidade, Emerson Ramos, afirmou que a instituição é um exemplo por ser indígena e rural e buscar sempre o melhor desempenho na Educação.

“É um programa que vem ajudar essa retomada depois da pandemia e isso auxilia o suporte para que se desenvolva a alfabetização. Fico mais contente por ser uma escola indígena e rural que mostra o comprometimento com a qualidade da educação”, afirmou.

Por sua vez, o professor Edimar Martins Borges, diretor da Escola Estadual Joaquim Malaquias da Silva, de Camapuã, que ficou em 11º lugar, disse que o prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho feito com os anos primários da alfabetização.

“Mesmo com todas as dificuldades de estar longe do centro de Camapuã por ser uma escola rural, a dedicação dos profissionais conseguimos fazer esse esforço concentrado e conseguimos essa colocação”. afirmou.

Confira a relação das escolas premiadas, em ordem decrescente:

30 – EE Indígena Guilhermina da Silva (Anastácio)

29 – EM de Educação Integral Rachid Bardauil – (Corumbá)

28- EM Vilarinho de Albuquerque (Amambai)

27 – EE José Ferreira (Três Lagoas)

26 – EM Leovigildo de Melo (Campo Grande)

25 – EM Patotinha (Bandeirantes)

24 – EM Rural de Educação Integral Eutropia Gomes Pedroso (Corumbá)

23 – EM Érico Veríssimo (Chap Sul)

22 – CEM de Educação Infantil e Ensino Fundamental Criança Esperança VI ( Rio Brilhante)

21 – EM Rosalvo da Rocha Rodrigues (Nova Alvorada)

20 – CEM Criança Esperança II – (Rio Brilhante)

19 – EM Coronel João Alves Lara (Aparecida do Taboado)

18 – EM Irmã Regula (Ladário)

17 – EM João Evangelista Vieira de Almeida (Campo Grande)

16 – EM Padre José de Anchieta (Campo Grande)

15 – EM Profª Maria de Lourdes Lopes (Três Lagoas)

14 – EM Armelindo Tonon (São Gabriel do Oeste)

13 – EM Basílio Brabosa (Guia Lopes da Laguna)

12 – EM Rotary Dr. Nelson de Araújo (Dourados)

11 – EE Joaquim Malaquias da Silva (Camapuã)

10 – EM Gil Norberto Santa Rosa Lopes (Aral Moreira)

9 – EM de EF Prof. Diomedes Valentim Cerri (Naviraí)

8 – EMEIEF Napoleão Batista Albuquerque (Angélica) vi

7 – EM Irene Linda Ziole Crivel (Taquarussu)

6 – EMEIEF Vereador Odércio Nunes de Matos (Naviraí)

5 – EM José do Patrocínio (Campo Grande)

4 – EMEIEF Profª Elizabete Lucena Campos (Deodápolis)

3- EM Farol do Norte (Ladário)

2- EM Profª Rufina Loureiro Caldas (Jardim)

1- EM Gabriel Laureano (Nioaque)

