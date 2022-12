Maria Pires de Moraes, de 63 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (15) a caminho da Santa Casa de Campo Grande. A idosa sofreu um acidente em Costa Rica, cidade a 327 km de Campo Grande.

O acidente aconteceu entre a bicicleta elétrica que a vítima conduzia e uma caminhonete F 4000. Ao portal YnoveNotícia, o condutor da caminhonete contou que estava transitando pela Rua Antônio Bocalan quando, no cruzamento com a Rua Onça Pintada, colidiu com uma bicicleta elétrica.

A mulher foi socorrida inconsciente após sofrer parada cardíaca, sendo entubada. Chegou a ser transferida com vaga zero para Campo Grande, mas não resistiu no meio do caminho. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.