Aparecida Queiroz Paes, de 68 anos, morreu nesse domingo (02), na MS-141, a 45 quilômetros de Ivinhema, após o veículo em que ela estava capotar na rodovia.

De acordo com o Jornal da Nova, o condutor do veículo Jeep/Renegade perdeu o controle do automóvel, saindo da pista e capotando na vegetação que fica às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os resgate das duas vítimas. O homem foi socorrido até um hospital de Navirái, porém, a idosa, não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu à ocorrência, bem como a Polícia Civil. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas.