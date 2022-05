Maria José Marques de Souza, de 61 anos morreu na manhã desta terça-feira (31), após passar mal e cair no meio da rua Piassaguaba, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. No momento a fatalidade ela estava sem documentos, e a identificação só foi feita cerca de cinco horas após a morte, pela filha de Maria.

De acordo com o B.O, a idosa era esquizofrênica e tomava remédios controlados. Ela estava morando na casa da filha fazia pouco tempo, por isso ainda não era conhecida na região. A filha da idosa ficou sabendo da morte de Maria depois de chegar em casa e não encontrar a mãe. Alguns vizinhos comentaram que pouco antes uma mulher teria passado mal ali próximo, ao ver as fotos, a mulher reconheceu a idosa como sua mãe e procurou o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para fazer o reconhecimento oficial.