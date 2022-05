Homem de 51 anos ficou ferido, na madrugada desta sexta-feira (27), no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, após ser esfaqueado pelo próprio irmão durante uma briga.

De acordo com a ocorrência, a vítima informou que o irmão, de 62 anos, estava dormindo no sofá e, quando tentou pegar o controle remoto que estava embaixo dele, o mesmo acordou e ficou bravo.

Ambos iniciaram uma discussão e o autor o esfaqueou no braço, na mão direita e nas costas. A Polícia foi acionada e, quando chegou no local, interrogou o acusado que afirmou ter esfaqueado o irmão, mas apresentou outra história.

Segundo o autor, ele estava dormindo no sofá, quando acordou com o próprio irmão praticando sexo oral nele. A dupla começou a brigar, culminando na agressão com faca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para uma UPA, onde recebeu atendimento médico.

O acusado foi encaminhado para delegacia, onde o fato foi registrado como lesão corporal dolosa e estupro de vulnerável.

Fonte: TopMidiaNews