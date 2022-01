Um idoso de 72 anos foi preso em flagrante com um revólver calibre .38 na noite ontem (26) por uma equipe da Polícia Militar, que realizava a Operação Hórus, no município de Selvíria, a 399 quilômetros de Campo Grande. Arma estava com seis munições intactas.

Segundo as informações da polícia, a apreensão ocorreu por volta das 22h de quarta, quando durante uma fiscalização na MS-444, zona rural do município, os agentes realizaram a abordagem a um veículo Ford Ranger e durante buscas, acabaram encontrando um revólver calibre .38 Especial, com seis munições intactas.

Diante do fato o condutor do veículo e também proprietário da arma de fogo recebeu voz de prisão sendo encaminhado à delegacia de polícia onde responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.