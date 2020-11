CAMPO GRANDE/MS -O neto do idoso de 96 anos procurou a Polícia Civil nesta terça-feira (10) para denunciar o furto de dados do cartão bancário do avô. Os criminosos roubaram dados do idoso e gastaram $ 32.207,37 com a compra de passagens aéreas. Conforme boletim de ocorrência registrado na 3ª Delegacia de Polícia, a vítima não perdeu nenhum documento e não faz ideia de como desconhecidos tiveram acesso a seus dados para realizar as transações no débito. Além disso, questionou a responsabilidade do banco, que autorizou as compras. O neto do idoso ainda declarou que as fraudes teriam ocorrido entre os dias 1 e 8 de novembro, por meio da internet. O caso foi registrado como furto qualificado e está sendo investigado.