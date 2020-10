LEOPOLDINA-MG (Correspondente) – Idoso é preso com US$ 102.900,00 na noite de segunda-feira (20). A quantia foi apreendida em abordagem a um homem de 60 anos, cidadão brasileiro residente nos Estado Unidos na BR 116. Quando realizaram buscas no interior do veículo, os policiais localizaram uma bolsa com significativa quantia de dólares em espécie. Indagado, o motorista informou se tratar de dinheiro apurado em uma venda de imóvel realizada no Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, ele não apresentou nenhum documento comprovando tal transação.

Diante dos fatos, o valor foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal do Brasil para apuração da origem. Ele foi liberado e o veículo encaminhado ao pátio conveniado por estar com licenciamento vencido.