Idoso é espancado a pauladas em residência no bairro Nova Lima

Na manhã desta sexta-feira (23), um idoso de 60 anos foi vítima de agressão a pauladas em sua casa, localizada na rua John Kennedy, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A situação ocorreu quando a vítima estava prestes a sair para o trabalho e foi abordada por um homem conhecido como “Motorzinho”, acompanhado de uma mulher.

Segundo o relato do idoso à equipe policial, o casal chegou à sua residência pedindo café. Desconfiado de que fosse um disfarce para cometer um furto, o idoso negou o pedido. Após solicitar que ambos se retirassem, o agressor teria se apossado de um pedaço de pau e iniciado a agressão, causando ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo da vítima.

A vítima procurou ajuda da Polícia Militar no 1º Pelotão Nova Lima. Com base nas informações fornecidas pelo idoso, os militares foram até a residência do mesmo e constataram marcas de sangue no local, além de objetos quebrados, evidenciando a violência do ataque.

Em seguida, a equipe policial fez buscas pela região com o objetivo de localizar o suspeito. Ele foi encontrado e detido, porém, a mulher que o acompanhava não foi encontrada durante as diligências. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol.