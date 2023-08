Piloto de Moto chama atenção de motorista ao celular e toma uma sova na Rua Nentala Sadala no Aero Rancho em Campo Grande. O Motorista do Renalt Kwid branco mexia no celular parado no meio da via. Ele pediu ao homem para estacionar. Ele então desceu do carro e agrediu o idoso que teve o ósculos quebrado e lesões no nariz e nas pernas. O Caso foi registrado na DEPAC-CENTRO.