Idoso é preso acusado de abuso sexual contra as próprias filhas e neta em Dourados

Ainda nesta quinta-feira (22), equipes da Polícia Civil que atuam na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados prenderam um idoso acusado de abusar sexualmente de suas filhas e netas, e suspeito de ser pai-avô e pai-avô-bisavô das vítimas.

Esses crimes chegaram ao conhecimento da Delegacia, após o Conselho Tutelar de Itaporã reportar que uma adolescente de 12 anos está, há nove meses, gestante de uma criança que seria filha de seu próprio abusador.

Sendo o avô dessa vítima, a informação repassada pelo Conselho deu início a ocorrência policial para apurar o crime de estupro de vulnerável.

Vale ressaltar que depoimentos de profissionais psicólogas, que constam em um relatório do Conselho de Referência Especializada em Assistência Social (Creas), apontam para o avô materno como suspeito do crime.

Ainda, segundo a Polícia Civil, a própria avó das crianças alvos do criminoso foi umas das responsáveis por identificar outras vítimas do predador sexual, que teria cometido crimes contra meninas de 16, 9, além desta neta de 12 anos.

Importante frisar que a prisão do indivíduo foi feita em flagrante, sendo que a PC suspeita que ele seja o pai criança fruto de abuso de sua própria filha mais velha.

Além também de ser apontado, como o genitor da criança que está sendo gestada atualmente, sendo que sua prisão em flagrante aconteceu devido a abusos sexuais contra a filha mais nova.

Também, depois do acontecido, as vítimas foram encaminhadas para que o exame de DNA pudesse ser feito, no Hospital Universitário de Dourados, para ser confirmada, ou não, a paternidade.

Casa da Criança

Anunciada como medida para melhorar o atendimento de crianças vítimas de violência, a Casa da Criança ainda não tem prazo para ser começar a ser construída.

Ao Correio do Estado, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), pontuou que desde o início a Casa da Criança foi planejada para ser construída a médio prazo, já que esbarra em questões burocráticas como doação de terreno para a edificação e licitação para contratar a empreiteira que executará a obra e por isso vítimas de violência estão sendo acolhidas provisoriamente na Casa da Mulher Brasileira.

A medida foi pensada após a morte de Sophia de Jesus Ocampo, de dois anos, que faleceu após ser espancada pela mãe e pelo padrasto, em 26 de janeiro deste mês. À época, o caso repercutiu e as autoridades de Segurança passaram a pensar em medidas para que a atenção às crianças fosse aperfeiçoada. Porém, como já mostrado pelo Correio do Estado, após três meses, as ações não avançaram como o esperado.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO