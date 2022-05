Um idoso de 60 anos foi preso nesse final de semana, acusado de abusar de uma menina de 13 anos em Campo Grande. Segundo a vítima, ela estava na casa de um amigo quando o idoso veio entregar algo para o rapaz. Nesse momento, o rapaz entrou na casa e deixou a adolescente e o idoso do lado de fora. O idoso então tocou as pernas da menina e as partes íntimas da vítima com as mãos. Ao tentar se desvencilhar, o idoso agarrou seu braço, mas a vítima conseguiu se soltar e entrou na residência. A polícia foi chamada. À polícia, o idoso negou o delito, dizendo que tinha ido à casa do rapaz para entregar as chaves a uma tabacaria e teria deixado na calçada do lado de fora. O homem disse que não entrou na casa, muito menos colocou a mão na garota. Ele foi entregue a Deam.