TRÊS LAGOAS – MS (Correspondente) – Um idoso de 63 anos foi preso na noite deste domingo (19) após mostrar o órgão genital para duas meninas de 11 anos, na cidade de Três Lagoas. De acordo com testemunhas, as meninas brincavam na rua e passaram a gritos por socorro. Uma mulher saiu para ver o ocorrido e flagrou o idoso mostrando o órgão genital para as meninas.

As mães das vítimas saíram e o idoso acabou agredido pelas mulheres e detido até a chegada da polícia. Segundo uma das testemunhas não seria a primeira vez que o autor faz este tipo de ação. Ele foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como ato obsceno.