Idoso de 88 anos foi preso em flagrante após comprar moto Honda CBX 250 Twister vermelha, com placa de Antônio João furtada no Assentamento Gibóia, em Sidrolândia. Ao ser questionado, o idoso relatou haver comprado a moto pelo valor de R$ 2,5 mil sendo que a motocicleta vale no mercado R$ 6.195,00. Diante dos fatos, o idoso e a motocicleta foram encaminhados até a Delegacia de Polícia do Município. O caso foi registado como receptação culposa.