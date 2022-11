Idoso é preso em flagrante por estupro de vulnerável, em Campo Grande. . O fato aconteceu no interior do ônibus coletivo, linha 061-Shopping CG/Terminal Moreninhas. As adolescentes de 11 e 12 anos retornavam da escola quando o autor sentou ao lado da primeira vítima e passou as mãos nas pernas da menor, que se retirou do banco em que estava sentada, se afastando do autor. Ele então teve as mesmas condutas com as outras duas vítimas, com claro intuito libidinoso e conotação sexual, praticando contra elas o crime de estupro de vulnerável.

Na sequência, o idoso agrediu fisicamente, na cabeça, J.L.M., de 09 anos de idade, irmão de uma das meninas, quando este tentou proteger a irmã. Diante dos fatos, o motorista do ônibus parou no Terminal Guaicurus , sendo solicitado apoio da guarda municipal que encaminhou o autor para a DEPCA, onde foi lavrada a prisão em flagrante e representado pela prisão preventiva do agressor.

Todas as quatro vítimas confirmaram, em depoimento especial, a prática libidinosa do autor.