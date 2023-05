Idoso esquartejado em MS; respondia por estupro de vulnerável

Antônio Ricardo Cantarin, de 64 anos, morto esquartejado pela própria esposa, Aparecida Graciano de Souza, de 61 anos em Selvíria, já respondeu pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, em agosto de 2020.

A mãe da vítima informou que no dia do crime almoçava com a família de Antônio e demais convidados na casa dela. Ela teria estranhado o fato da filha estar nervosa na presença do idoso.

Após as visitas irem embora, a mulher conversou com a filha para saber o motivo dela estar nervosa. A menina, contou que Antônio havia mostrado seus órgãos genitais e passado as mãos em suas partes íntimas. Segundo a mulher Antônio retornou após o almoço portando uma faca e insistiu para conversar com a garota. A mulher afirmou que Antônio sabia que o marido dela não estava em casa, pois trabalha a noite. Ela disse a ele que procuraria a Delegacia de Polícia e o caso foi registrado como ameaça e estupro de vulnerável.