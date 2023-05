Idoso invade preferencial, sofre colisão e veículo capota no Jardim Planalto

Idoso invade preferencial sendo atingido por outro carro em capotamento no Jardim Planalto em Campo Grande. A motorista do C3, de 33 anos, seguia pela rua preferencial Fernando Luiz Fernandes quando o Voyage, dirigido por um idoso acompanhado de um cachorro e seguia pela Dolores, invadiu a preferencial, sendo atingido no meio.

Com o impacto o Voyage capotou parando no meio do mato ocasionando um princípio de incêndio. Moradores tiraram o idoso de dentro do carro, enquanto a motorista do C3 bateu a cabeça no para-brisas do carro. Os dois carros tiveram perda total. Os Bombeiros levaram cerca de uma hora para chegar ao local.

Os envolvidos no acidente não foram identificados; o cachorro, que acompanhava o idoso, passa bem.