Idoso morre após bater de frente com van do Estado

Mauro Alves Ferreira, de 70 anos morreu após bater de frente com uma van, do MPMS, onde estavam três servidores, sendo dois deles terceirizados. Os três foram socorridos pelo SAMU a Santa Casa. De acordo com Anderson Mariano, chefe do setor de transporte do MPMS, que compareceu no local do acidente, os servidores fazem o trabalho de trazer os materiais de expedientes das comarcas do interior para a Capital. O acidente foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.