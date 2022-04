Marco Esio Duarte Barbosa, de 62 anos, morreu nesta terça-feira (26), três dias após ser agredido por um assaltante. A vítima estava internada no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande. De acordo com o B.O, o idoso foi surpreendido por um assaltante no último sábado (23). Ele lutou contra o ladrão e foi enforcado. Segundo a família, a vítima havia acabado de terminar a hemodiálise quando foi assaltada. A vítima começou a ter convulsões em casa. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital. O assaltante levou o celular e R$ 40 do idoso, que não registraram o roubo na polícia.