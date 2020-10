Quando seguia para a cidade de Três lagoas, um idoso (71 anos), não identificado, perdeu o controle da direção, e seu veículo Fiat Uno, capotou várias vezes. O motorista acabou morrendo no local, e três pessoas que estavam com ele ficaram feridas. O acidente ocorreu ontem à noite na Rodovia BR 453, próximo ao município de Três Lagos – 330 km da Capital.

Uma das vítimas, de 67 anos, foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Auxiliadora. As outras duas foram atendidas pelo Samu. Peritos estiveram no local e as causas do acidente serão apuradas.