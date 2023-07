Idoso se apresenta na delegacia e confessa ter matado amigo

Idoso se apresentou na DEPAC-CENTRO e confessou que matou o amigo e vizinho Luiz Gonçalves de Lima, 71 anos na noite de sexta-feira (30) no Jardim Montevideo em Campo Grande. Os policiais foram ao local e constaram a veracidade dos fatos. A Perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.

Após audiência de custódia hoje (3) foi convertida a prisão em preventiva, mesmo o autor não tendo antecedentes e se entregado.

“Vale acrescentar que o delito em tela é de elevado potencial ofensivo e, muito embora o custodiado tenha se voluntariado ido até a delegacia a fim de entregar-se, condutas dessa natureza é responsável por motivar muitos atos de violência em nossa sociedade. Assim, conclui-se que a liberdade do flagranteado é capaz de pôr em risco a ordem pública, notadamente em razão da gravidade em concreta do delito”, diz a decisão do juiz Valter Tadeu Carvalho.