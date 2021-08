O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse nesta quarta-feira (18) que o reforça da vacinação com a aplicação da terceira dose da vacina será aplicada inicialmente em idosos e profissionais da saúde. “Estamos planejando para que, no momento que tivermos todos os dados científicos e tivermos o número de doses suficiente disponível, já orientar um reforço da vacina. Isso vale para todos os imunizantes. Para isso, nós precisamos de dados científicos, não vamos fazer isso baseado em opinião de especialista”, explicou o ministro.

O Ministro lembrou que o Ministério da Saúde encomendou um estudo para verificar a estratégica de terceira dose em pessoas que se imunizaram com a CoronaVac. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou estudos de terceira dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca no Brasil. “Sabemos que os idosos têm um sistema imunológico comprometido e por isso eles são mais vulneráveis. Pessoas que tomaram duas doses da vacina podem adoecer com a Covid, inclusive ter formas graves da doença. Mas se compararmos os que vacinaram com duas doses e aqueles que não vacinaram, o benefício da vacina é inconteste”, declarou.