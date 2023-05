IFMS abre 320 vagas para cursos técnicos gratuitos e presenciais

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 320 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais para jovens e adultos. A seleção se destina aos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim e Três Lagoas.

O ingresso será no segundo semestre letivo. Por meio do edital n° 70/2022 são ofertadas 80 vagas em cursos subsequentes, destinados àqueles que já concluíram o ensino médio. As opções são os cursos de Edificações, em Aquidauana, e Marketing, em Dourados.

Já através do edital n° 71/2022 são oferecidas mais 240 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade Proeja (Educação de Jovens e Adultos). As opções são Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informática, com oferta nos campi Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim e Três Lagoas.

Para participar é necessário ter ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos de idade. O curso integrado Proeja em Administração é oferecido na Capital pela primeira vez.

Inscrições – São gratuitas e devem ser feitas até 5 de junho, na Página do Candidato. No dia 24 de maio, acontecerão reuniões em cada campus do Instituto Federal onde há oferta de vagas, para que os interessados conheçam os cursos e obtenham auxílio na realização da inscrição.

Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. A seleção será feita por sorteio eletrônico, marcado para 16 de junho. Dois dias antes, será divulgada a lista das inscrições homologadas e os números dos candidatos para o sorteio. O resultado preliminar e a convocação para matrícula estão previstos para os dias 20 e 26 de junho, respectivamente. Já o início das aulas ocorrerá em 24 de julho.