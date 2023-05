Igor Gomes brilha e Atlético-MG respira na Libertadores com vitória sobre Alianza

Finalmente veio a primeira vitória do Atlético-MG na fase de grupos da Libertadores. Em noite pouco inspirada de Hulk, que perdeu pênati, mas mágica para Igor Gomes. Herói da noite, o meia fez os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, do Peru.

Com o triunfo, o Alvinegro chegou a três pontos e deixou a lanterna, pelo menos até esta quinta-feira (4), quando o Libertad-PAR encara o Athletico-PR. O Alianza, com quatro, se mantém na liderança, mas também depende do confronto de brasileiros e paraguaios.

O próximo jogo do Atlético será pelo Campeonato Brasileiro. Domingo (7), o Alvinegro encara o Botafogo, líder da competição, no Rio de Janeiro. Vindo de vitória sobre o Athletico-PR, os mineiros tentam a segunda consecutiva na Série A.

Quatro chances incríveis logo no começo

Logo aos dois minutos de jogo, o atacante Vargas teve a primeira grande chance de abrir o placar. Em velocidade, se livrando dos marcadores, ele acabou tendo o chute prensado e saindo pela linha de fundo.

Aos cinco, novamente o chileno. Após bela jogada de Pavón, ele, livre, chutou fraco e desperdiçou mais uma excelente chance.

Aos 20, quem levantou a Massa foi Pavón. O argentino deu dois dribles desconcertantes na zaga, finalizou, e parou em Angelo Campos.

Dois minutos depois, foi a vez de Zaracho. O meia aproveitou a bola resvalada no chute de Igor Gomes, mas também parou no goleiro peruano.

Pênalti e Hulk na cobrança

Já nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para o Galo e Hulk se preparou para a cobrança. Porém, mal na batida, o camisa 7 chutou no canto esquerdo do goleiro, que fez a defesa.

Nos 45 primeiros minutos de bola rolando no Horto, foram 16 finalizações do Atlético contra nenhuma dos peruanos.

Segundo tempo

Pressionado e precisando da vitória, o Atlético se jogou ao ataque na segunda etapa. Aos 11, Hulk recebeu grande passe de cabeça de Igor Gomes, mas chutou cruzado, para fora. Parecia não ser noite do artilheiro.

Aos 14 minutos, finalmente saiu o primeiro gol. Gomes, que havia servido Hulk, desta vez resolveu sozinho. Num chute sem defesa para Campos, estufou a rede e correu para o abraço.

Aos 22, aproveitando cruzamento vindo da direita, o zagueiro Jemerson deu uma de matador, cabeceou a bola, mas ela saiu tirando tinta da trave esquerda.

No minuto seguinte, num lance muito parecido com o primeiro tento, Igor Gomes, inspirado, guardou mais um. O camisa 17 ampliou no Horto e deu a calma que o Atlético tanto buscava.

Fim de papo

Seguindo intenso mesmo após o segundo gol, o Atlético criou novas oportunidades para ampliar, enquanto os peruanos seguiam “dominados”. Porém, sem a mesma efetividade, o placar seguiu inalterado até o apito final.

Atlético-MG 2 x 0 Alianza Lima-PER

Atlético-MG: Everson; Fuchs, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Battaglia (Otávio, 26min 2°T), Zaracho, Igor Gomes e Pavón (Edenilson, 30min 2°T); Vargas (Hyoran, 30min 2°T) e Hulk. Técnico: Ariel Broghi

Alianza Lima: Campos; Peruzzi, Zambrano, García e Lagos; Ballón e Castillo; Aldair Rodríguez (Zanellato, 26min 2°T), Reyna, Andrade (Cueva, 26min 2°T) e Sabbag. Técnico: Guillermo Salas

Gols: Atlético: Igor Gomes (13min 2°T e 22min 2°T)

Cartões amarelos: Atlético: Battaglia (1min 2°T); Pavón (28min 2°T); Alianza Lima: Andrés Andrade (32min 1°T); García (26min 2°T)

Motivo: 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 3 de maio de 2023

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte-URU

Assistentes: Martin Soppi-URU e Andrés Nievas-URU

VAR: Andres Cunha-URU