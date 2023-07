Igor Malheiro; nova aposta do sertanejo

Em 2023, a nova aposta sul-mato-grossense é o cantor e compositor Igor Malheiro. Aos 28 anos o artista foca em seu trabalho autoral levando o seu amor pelo Estado e pela música mundo afora. Na noite de terça-feira (11) no Salomé Bar, Igor Malheiro divulgou seu mais novo trabalho. São 5 músicas autorais, dentre elas o Hit “Pele na Pele” que está disponível nas plataformas digitais.

“A paixão pela música vem desde muito novo, eu amo compor, cantar e tocar. A inspiração vem dessa terra maravilhosa que é o Mato Grosso do Sul e o Pantanal, além de emoções que sinto no momento. Estou muito feliz com essa noite e só tenho a agradecer a todos que fizeram esse sonho se tornar realidade”, afirma o cantor.

“O cantor é a nova revelação no sertanejo do Estado”, declarou o empresário Saul Steil Jr. Após o lançamento do EP digital, o músico pretende consolidar sua carreira dentro e fora do Estado, atraindo novos fãs.

“Nós nos conhecemos de uma forma muito inusitada, onde ele foi cantar na confraternização da nossa empresa, incluindo no repertório suas músicas autorais, e isso me chamou atenção. Eu amo música e acredito que compor é um dom, sem contar no talento natural que ele tem. E assim começou essa parceria”, afirma o empresário.

A agenda para shows e parcerias já está aberta. Para entrar em contato basta acessar as redes sociais ou pelo telefone (67) 99191-9191.

Novos trabalhos serão anunciados em breve com a mesma pegada sertaneja das músicas já apresentadas. Os clipes contam com a produção e direção de Valdec e Afonso Jandre.