Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, a Prefeitura de Campo Grande promove a partir desta quinta-feira (28), a II Semana Pra Dança – dessa vez de forma presencial e gratuita. As apresentações acontecem até o dia 30, começando sempre às 20h.

Diferente da primeira edição, quando todos os espetáculos foram transmitidos de maneira virtual pelos canais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na internet, o evento será realizado na Concha Acústica Família Espíndola, na Praça do Rádio Clube.

O projeto foi desenvolvido no ano passado, com intuito de oferecer uma contrapartida para que companhias de dança contempladas pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) em 2018 e que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia pudessem se apresentar e fazer suas devidas prestações de contas.

Além da presença do público, outra novidade em 2022 é o número maior de escolas que foram convidadas para performar, uma maneira de a Prefeitura fortalecer a classe artística de Campo Grande e concretizar a retomada cultural na cidade.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo Max Freitas, eventos como a Semana Pra Dança fomentam a profissionalização do setor ao mesmo tempo que oferecem uma excelente opção de lazer e entretenimento para os campo-grandenses.

“A Prefeitura sempre busca abrir novos espaços para apresentações culturais, e eu acredito que com essas exibições de dança nós podemos ajudar a formar um novo público para a arte por aqui. Tenho certeza que aqueles que prestigiarem a Semana Pra Dança vão se emocionar e se inspirar com a qualidade dos nossos bailarinos”, afirma Max.

Outro papel importante da Prefeitura ressaltado pelo secretário é o de possibilitar à população conhecer novas produções do cenário da dança por meio de editais, como do 1º Prêmio Ipê de Dança – aberto em 2021 –, que contempla companhias novas e tradicionais da cidade.

Confira a seguir, a programação completa dos três dias de evento:

QUINTA-FEIRA – 28/04

Escola Selma Azambuja

Sôma Cia. de Dança

Espaço de Dança Suzana Leite

Ginga Espaço de Dança

Ballet Dom Bosco / Grupo Maktub

Sesc Lageado

Grupo Mahila

Escola de Dança Isadora Duncan

Isa Yasmim Estúdio de Dança

Luminis Escola de Dança

Ginga Espaço de Dança

Studio Nidal Abdul

SEXTA-FEIRA – 29/04

Cia. Singulus Dança-Teatro e Performatividades

Hana Aysha Danças Árabes

Coletivo Cia. El Farah

Studio Unika Dança

Isa Yasmim Estúdio de Dança

Estúdio Pantanal em Dança

Ballet Nova Geração

Hands Up MS

SÁBADO – 30/04

Espaço de Dança Suzana Leite

Cia Dançurbana

Plataforme-Se

House Kimera

Embrujos de España

Armazém 67

Expressão de Rua

Coletivo Bigfieldcrew

Grupo Mahila

Funk-se

Serviço:

A Praça do Rádio fica na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa, no Centro. Serão colocadas 400 cadeiras em frente à concha acústica e a entrada é gratuita.