III Conferência Estadual da Mulher Advogada terá palestra com a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari

A III Conferência Estadual da Mulher Advogada será realizada no dia 19 de setembro, no auditório da OAB/MS, com uma programação que destaca o empreendedorismo feminino.

Durante o evento, será entregue o Título “Mulher de Ordem” às advogadas Elenice Pereira Carille e Marta do Carmo Taques, as primeiras a serem homenageadas com esta honraria.

Um dos principais momentos da Conferência será a palestra da ex-jogadora de basquete brasileira, Hortência Marcari,uma das maiores atletas da história do basquete feminino do Brasil e do mundo.

No período da tarde, o foco será em palestras sobre nichos de mercado, comunicação e marketing, além da presença da Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, que também ministrará uma palestra.