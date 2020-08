Explosão que causou pânico e destruição na região portuária de Beirute hoje (4) no Líbano foi causada por matérias explosivos confiscado pelas autoridades. A informação foi confirmada pelo Major-General Abbas Ibrahim, da Direção Geral de Segurança do Líbano. As causas entretanto do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A explosão deixou até o momento pelo menos 30 mortos até agora e milhares de feridos. Segundo os jornalistas locais há dezenas de corpos espalhados pelo local.